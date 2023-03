Speelkaartenmuseum in Turnhout krijgt Canadese filmploeg over de vloer voor nieuwe documentaire

De documentaire heet "Lost in the Shuffle" en gaat over de geschiedenis die verborgen zit in de speelkaarten. "We hebben vooral gepraat over de productie van speelkaarten en wat er allemaal op de kaarten staat", vertelt kenner Filip Cremers. "Het verhaal dat de makers willen vertellen gaat over de speelkaarten die in Engeland en Amerika worden gebruikt. Daar zit een hartenheer in die een zwaard door zijn hoofd lijkt te steken. Dat zou verwijzen naar de moord op een Franse koning. Dat gaan ze in die documentaire onderzoeken", aldus Cremers.