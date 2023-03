"Hervorming justitie wordt uitgesteld", Israëlische premier Netanyahu wil tijd nemen om oplossing te vinden

"We bevinden ons in woelige tijden. Ik ga er alles aan doen om een oplossing voor de hervorming van justitie uit te werken. Ik ga tijd nemen om in dialoog te gaan met de verschillende partijen", zei Netanyahu.



Netanyahu wil dat er een brede consensus wordt bereikt over de hervormingsplannen van zijn regering.

"Eigenlijk zou Netanyahu vanmorgen al een toespraak houden, maar dat is tot nu uitgesteld. Dat heeft ermee te maken dat er achter de schermen de hele dag discussies zijn geweest tussen Netanyahu van Likoed en zijn coalitiepartners. Die willen die hervormingen zo snel mogelijk doorvoeren. Er is de hele dag discussie over geweest, maar uiteindelijk zijn ze eruit gekomen", legt correspondent Nasrah Habiballah uit.

Israël is al maandenlang in de greep van massaal protest tegen de plannen van de uiterst rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu om justitie te hervormen. De demonstranten vrezen onder meer dat de rechten van minderheden, zoals die van Palestijnen en holebi's, in het gedrang komen.