Nieuwe fietsgids wil mensen uit Noord-Limburg met korte routes motiveren om meer te fietsen

De nieuwe fietsgidsen voor 2023, 71.200 voor Limburg en 30.500 voor Antwerpen, werden voorgesteld in Center Parcs De Vossemeren in Lommel. Het is de eerste keer dat er een oplage is van meer dan 100.000 fietsgidsen. In totaal staan er 112 fietsroutes in beide gidsen die lopen via het fietsknooppuntennetwerk door 49 gemeenten. Op de routes staan stopplaatsen aangeduid waar je even kan eten, drinken of uitrusten.