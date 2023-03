OnlyFans-model Veerle Peeters uit Brecht maakt filmpjes voor het account van de CM: "Gratis advies over seksualiteit"

Het account van de Christelijke Mutualiteit heet Onlyfacts en geeft gratis advies aan jongeren. "Ik ga advies geven over bijvoorbeeld anticonceptie en vooral wat er wel en niet van waar is", legt Peeters uit. "Ik ga dieper in op alle foute informatie die circuleert op sociale media. Dat is nodig omdat er heel veel foute informatie op het internet staat. Het is slim van CM om een account aan te maken omdat ze zo ook veel jongeren zullen bereiken", aldus Peeters.