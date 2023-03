619 onthaalouders krijgen definitief statuut van werknemer: "Een vast inkomen en meer sociale rechten"

"Het is een zeer betekenisvolle stap", zegt Winters. "Het biedt de onthaalouders veel meer rust. De draagkracht wordt groter, de werkdruk wordt lager. Onthaalouders zijn niet meer afhankelijk van het aantal werkelijk opgevangen kinderen per opvangdag voor hun inkomen. We zien dat onthaalouders in een werknemersstatuut gemiddeld 4 kinderen voltijds per dag opvangen. Bij de onthaalouders in een tussenstatuut is dat 8 kinderen, omdat ze zo pas een behoorlijk inkomen kunnen krijgen."



Het gaat om een groep van 619 onthaalouders, daarnaast werken nog 3.200 onthaalouders in het tussenstatuut. Er zijn onthaalouders die zich kandidaat hebben gesteld om in het werknemersstatuut in te stappen, maar voor wie dat voorlopig niet lukt. "De Vlaamse regering kan telkens maar een beperkt budget vrijmaken", zegt Winters. "Het is belangrijk dat de regering bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar meer geld daarvoor vrijmaakt."