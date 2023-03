Vlaamse Vivaldi-partijen, laat de PS de schouders van mijn generatie niet breken

PS-minister van Pensioenen Lalieux bezwoer ons een week geleden dat de oplossing in haar portefeuille ligt in geen “angst te zaaien, maar (…) de werkzaamheidsgraad te verhogen”. Met andere woorden: de pensioennota’s die ze produceert en die de pensioenuitgaven telkens blijken te verhogen in plaats van ze onder controle te krijgen, zullen vanzelf betaalbaar worden, door de ambitie van 80% werkzaamheidsgraad van de federale regering.



Dat is natuurlijk wanbeleid. Want de wereld compleet op z’n kop. Immers, als we één ding nodig hebben om tot een hogere werkzaamheidsgraad te komen, is het wel net minder Belgen die voor hun 65 de arbeidsmarkt verlaten. Onder de 55- tot 64-jarigen bedraagt de werkzaamheidsgraad in ons land slechts 57,5%, tegenover 62,9% gemiddeld in Europa en 73,9% in Nederland.

Door niet wezenlijk te hervormen, stromen de komende jaren ook weer duizenden mensen onze arbeidsmarkt uit met profielen die in andere landen wel nog aan de slag zijn. Door het repartitiesysteem van onze pensioenen – dat wil zeggen: de pensioenen van wie niet meer werkt worden betaald door wie dat wel doet – wordt zo de verhouding tussen het aantal sterke schouders en het aantal gepensioneerden die op hen rusten onhoudbaar.