Opnieuw horeca in het pittoreske Herstappe: 't Tolhuys wordt een ijssalon

Eline Maes mikt erop om het ijssalon vooral in de zomer te openen. "In de zomer zijn er heel wat toeristen in deze streek", zegt ze. "Er lopen wandelroutes door Herstappe, de Vesparoute passeert hier en er zijn natuurlijk veel fietstoeristen die graag een tussenstop maken in de streek. Zeker bij die laatsten merkten we dat er veel vraag was naar een nieuwe horecagelegenheid in Herstappe. Bij mooi weer verwacht ik dus zeker wat volk."

"Het zomerwerk komt bovendien goed uit met mijn andere job", gaat Eline Maes verder. "Ik werk al 10 jaar mee in het wortelbedrijf van mijn man, hier in Herstappe. Daar valt de drukste periode in de winter."