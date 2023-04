Mogelijke kartelvorming tussen N-VA Overijse 2002 en CD&V in Overijse? "Daar kan ik mij niet mee verzoenen" 

Meerderheidspartij Open VLD reageert verbaasd op het nieuws: “Vorig jaar kregen we van CD&V ook de vraag of we wilden praten over de toekomst”, zegt schepen Sven Willekens (Open VLD). “We hebben dan twee afgevaardigden gestuurd om eens te horen wat men precies wilde, maar daar is het ook bij gebleven."

"De geruchten over N-VA Overijse 2002 en CD&V zijn voor ons niet nieuw", zegt Willekens. "Maar het geeft me een zeer onwennig gevoel dat onze coalitiepartner blijkbaar achter gesloten deuren met de CD&V gesprekken voert."

Volgens Willekens plannen Groen en Open VLD weer samen op de lijst te staan; "Tijdens de vorige verkiezingen trokken we samen met Groen naar de kiezer, en enkele jaren later werkt dat nog altijd. Beide partijen hebben dan ook opnieuw de intentie om samen op de lijst te staan, maar dat moet eerst voorgelegd worden op de algemene ledenvergadering. Dat moeten onze leden écht eerst goedkeuren. Het is dus nog geen zekerheid, maar de samenwerking zit wel snor”, besluit Willekens.

N-VA Overijse wil niet bevestigen of er gesprekken hebben plaatsgevonden, en of er al dan niet een kartel gevormd zal worden. Voorzitter van de lokale CD&V-fractie Guido Maene was op maandag niet bereikbaar voor commentaar.