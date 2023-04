Parket onderzoekt opzettelijke brandstichting in garagebox in Eeklo

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de opzettelijke brandstichting in een garagebox in Eeklo. In de nacht van vrijdag op zaterdag vatte een garagebox in de Raverschootstraat in Eeklo vuur. De garagebox en de auto zijn eigendom van een agent van de politiezone Meetjesland. Een branddeskundige van het parket stelde al vast dat de brand is aangestoken.