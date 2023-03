Ouders staken tegen afschaffing islamles in katholieke school in Beringen

De lagere school in Beringen is nog een van de weinige katholieke scholen in Vlaanderen die tijdens de schooluren islamonderricht aanbiedt. Maar de school heeft nu andere plannen met het godsdienstonderricht, zegt directrice Indra Monten. "Momenteel krijgen onze leerlingen godsdienstonderwijs in twee aparte groepen. Op deze manier verliezen we verbinding met elkaar en missen we kansen om met elkaar in gesprek te gaan over wie we zijn, waarin we geloven, wat ons verbindt en waarin ons persoonlijk geloof verschilt van elkaar." De school wil daarom vanaf volgend schooljaar alle kinderen van het eerste leerjaar samenbrengen in het ene vak godsdienst.