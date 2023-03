Gentse textielmachines zijn wereldwijd oudste in hun soort: "Onderzoek heeft 3 jaar geduurd"

Nu blijkt dat ze officieel de oudste in hun soort zijn, niet alleen in België, maar in de hele wereld. "Het is de slotsom van drie jaar onderzoek door het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, dat ook befaamd is voor de restauratie van het Lam Gods. Onderzoekers hebben stukjes hout van de machines onderzocht. Op basis van die houtanalyses konden ze inschatten in welk jaar de machines gebouwd zijn."

De Twijnmolen en de Mule Jenny zijn allebei te bezichtigen in het Industriemuseum in Gent, waar ze deel uitmaken van de hoofdtentoonstelling "Over mensen en machines".