Paasfoor in Kortrijk krijgt deels nieuwe locatie: derde van kramen op Kortrijk Weide

Over precies een week zullen de foorkramers Kortrijk binnenrijden, want dan beginnen ze aan de opbouw van de Paasfoor. "Wij kijken er alvast naar uit", laat Heidi Coussens weten, die er zoals elk jaar bij zal zijn met haar kraam. "De Paasfoor in Kortrijk is een van de belangrijkste voor ons. Er zijn al wel grote kermissen bezig, maar Kortrijk is toch de beste in het voorjaar. Het is heel bekend en het lokt elk jaar veel volk."