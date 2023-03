Koning Filip en koningin Mathilde schenken zeldzame broodbomen uit Plantentuin Meise aan botanische tuin in Zuid-Afrika

De zeldzame broodbomen, in het Latijns de Encephalartos, bestaan al sinds de tijd van de dinosaurussen, maar zijn volgens De Plantentuin vandaag even bedreigd zijn als de neushoorn. Er zijn twee soorten broodbomen. Van de eerste soort, de lillie-broodboom zijn er nog maar 350 exemplaren in het wild over. Van de andere soort, de Middelburg-broodboom, maar een 180-tal. Beide soorten worden geroofd door verzamelaars, ook die in de collectie van Kirstenbosch. In het Krugerpark worden de overblijvende broodbomen tegen stropers bewaakt door gewapende parkwachters.