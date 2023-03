Hoe verzekerd is de onafhankelijkheid en neutraliteit van Vlaamse ambtenaren als ze niet meer vastbenoemd zijn?

"Hun functie is niet makkelijk af te bakenen, maar het gaat eigenlijk over een groep werknemers die bindende beslissingen nemen met een grote impact", zegt Janvier. "Daarom is het zo belangrijk dat ze beschermd worden. Denk aan een milieu-inspecteur met een bepaalde beslissingsbevoegdheid. Het is belangrijk dat hij een fabriek kan sluiten als dat nodig is, los van politieke inmenging." Door hen wel vastbenoemd te houden, vindt Janvier dat dit de neutraliteit al ten goede komt.