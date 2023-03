Prins Harry wandelt "plots" rechtbank van Londen binnen voor proces tegen kranten over vermeende afluisterpraktijken

De Britse prins Harry is vanochtend de rechtbank van Londen binnengewandeld. Hij spant samen met een groep van beroemdheden, onder wie zanger Elton John en actrice Liz Hurley, een proces aan tegen de uitgever van de Daily Mail en de Mail on Sunday. Ze beschuldigen die sensatiebladen van illegale afluisterpraktijken en het omkopen van agenten. De hoorzittingen in Londen duren vier dagen.