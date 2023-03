Politieactie leidt tot vertraging bij terreurproces rond aanslagen in Brussel

Het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 is vandaag later dan gepland van start kunnen gaan door een politieactie. Het proces zou in principe om 9 uur hervat worden, maar door de actie kon de veiligheid niet gegarandeerd worden en moest er versterking opgeroepen worden. De zitting van vandaag kon uiteindelijk pas om 10.45 uur starten.