Protest tegen nieuw bos in Wevelgem: "We zijn bang dat onze huizen gaan scheuren"

Op 28 februari was er een infomoment met Natuurpunt en de gemeente, maar volgens de bewoners lagen de plannen al lang vast. "We hadden het gevoel dat er niet naar ons geluisterd werd. We denken nu na over verdere acties om de komst van het bos tegen te gaan." Bij Natuurpunt Wevelgem willen ze wel in gesprek gaan. "We zijn bereid om de beplanting aan de rand van het bos aan te passen en kijken hoe we dat zullen invullen", zegt voorzitter Kristina Naeyaert. "Maar we hebben het stuk grond aangekocht om een bos te planten, dus dat blijft ook het doel."