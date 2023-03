Defensiespecialist raadt Westen aan "koel" te reageren op Russische kernwapens in Wit-Rusland: "Heftige reactie speelt Poetin in de kaart"

Biscops denkt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stilaa een impasse heeft bereikt. "Dit soort acties toont aan dat Poetin of Rusland nog niet willen opgeven of een compromis zoeken. Ik vrees dat er dus nog minstens enkele maanden intens zal gevochten worden en dat er nog tienduizenden mensen zullen sterven en dat we dan nog steeds zullen staan waar we nu staan."

"Het front zal misschien nog wel wat opschuiven naar het oosten of het westen, maar ik vrees dat we in een patstelling zullen zitten. Hopelijk volgt er dan een momentum om een diplomatieke oplossing te vinden, want de kans bestaat dat de Russen op een gegeven moment vaststellen dat ze niet verder raken en zich ingraven om Oekraïne te blijven destabiliseren. Wat als ze dan nog niet willen praten?"