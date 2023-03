Vlaams Parlement moet voor Sihame El Kaouakibi twee halftijdse medewerkers aanstellen

Sihame El Kaouakibi, die als onafhankelijk parlementslid zetelt, was na het uitbarsten van het schandaal rond Let's Go Urban, begin 2021, in ziekteverlof gegaan. Onlangs kondigde ze aan dat ze voor 20 procent haar werk zou hervatten. Ze had daarvoor aan het Vlaams Parlement tot tweemaal toe gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement had die aanvraag geweigerd.