Kwart minder pv's voor overlast aan Stationsplein Roeselare in jaar tijd: "Weer animatie in plaats van sensatie aan de statie"

De aanpak van de stad en de politie in de stationsomgeving blijkt zijn vruchten af te werpen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal pv’s er met meer dan een kwart verminderd. Dit tot grote tevredenheid van de plaatselijke handelaars en uitbaters van horecazaken. "Het is terug een tijd van animatie in plaats van sensatie aan de statie", lacht Sam Nuytten van restaurant Petrouska.

Anderhalf jaar geleden trokken de handelaars aan de alarmbel omdat de situatie aan het station uit de hand liep. "We zijn allemaal samen naar de stadsdienst geweest om het probleem aan te kaarten. De stad heeft dan een actieplan opgesteld en de resultaten zien we er nu van. We zien zelden nog een vechtpartij. De rust is teruggekeerd, wij zijn content."