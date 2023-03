Afspraak maken bij tandarts steeds moeilijker: "Te veel groepspraktijken in steden en te weinig spreiding over het land"

Maar is dat tekort er eigenlijk wel echt? In België zijn er bijna 10.500 geregistreerde tandartsen. Dat cijfer komt overeen met het Europese gemiddelde. Op papier lijkt alles dus in orde. Dat cijfer is bedrieglijk, volgens De Backer. Hij wijst onder andere naar de concentratie van tandartsen in grootsteden. "Er komen overal groepspraktijken. Het probleem daarmee is dat tandartsen gecentraliseerd zijn in clusters en niet genoeg verspreid zijn over het land."



"Daarnaast klopt dat cijfer niet helemaal. In die 10.500 zitten ook tandartsen op rust, zoals ik. Waarom dat zo is, moet je aan de overheid vragen. Tegelijkertijd zitten er ook ongeveer 2.000 tandartsen bij die ouder zijn dan 60 jaar. Over een vijftal jaar zit je dus met een heel stuk minder tandartsen, terwijl de populatie alleen maar toeneemt."