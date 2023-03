Vakbonden overleggen met De Lijn over recente agressie tegen buschauffeurs in Antwerpen en Turnhout

De socialistische vakbond ACOD riep daarom een zogenoemd "agressiecomité" samen. Aan de tafel zitten de verschillende vakbonden en vertegenwoordigers van De Lijn. "Onze chauffeurs dienen niet als boksbal", zegt vakbondsecretaris Geert Vermunicht van de ACOD. "We gaan bekijken hoe we gevallen van agressie kunnen voorkomen. We willen meer middelen om de veiligheid te verhogen. Een van de mogelijkheden is meer begeleiders inzetten, zeker op risicolijnen waar regelmatig agressie voorkomt. Er zijn beloftes gebeurd om iemand extra te laten meerijden, maar daar is tot nu toe onvoldoende werk van gemaakt."