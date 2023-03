Geen vaste benoemingen meer binnen Vlaamse overheid vanaf 2024

Vastbenoemd?

Bij de overheid kan je werken met een gewone arbeidsovereenkomst of kan je vastbenoemd worden. De arbeidsvoorwaarden voor wie vast benoemd is, zijn niet onderhandeld of opgenomen via een contract, maar zijn vastgelegd in een wettelijk statuut.

Als ambtenaar kan je ook enkel ontslagen worden in de gevallen bepaald in dat statuut. In de praktijk wil dat zeggen dat wanneer een werkgever iemand met een vaste benoeming wil ontslaan, hij door een hele tucht- of evaluatieprocedure moet.