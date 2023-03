Vastbenoemd: wat houdt het in en wat is het verschil met contractuelen?  

Bij de overheid kan je op twee manieren tewerkgesteld zijn. Ofwel werk je met een gewone arbeidsovereenkomst, net zoals in de privésector. Ofwel kan je vastbenoemd worden. De arbeidsvoorwaarden voor wie vast benoemd is, zijn niet onderhandeld of opgenomen via een contract, maar zijn vastgelegd in een wettelijk statuut. (Vandaar ook de naam "statutairen").