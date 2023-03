Vakbonden scherp voor afschaffing vaste benoemingen in Vlaanderen: "Veel duurder en dienstverlening verbetert niet"

Dat is ook de bezorgdheid van Remy bij ACV. "Er wordt wel een soort bescherming uitgewerkt voor contractuelen. Dat is een goede eerste stap voor ons, maar het grote probleem is dat dat niet afdwingbaar is. Dus zelfs als een hele commissie, bestaande uit vakbondsafgevaardigden en afgevaardigden van de overheid besluit dat een ontslag niet oké is - dat er inmenging of beïnvloeding is geweest - dan nog kan de overheid ontslaan zonder enig gevolg. Dat is voor ons een groot probleem: daar moet echt een oplossing voor komen."