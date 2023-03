Verkeer in Duitsland ernstig verstoord door een van de grootste stakingsdagen in het land

De derde gespreksronde begint vandaag, het tijdstip van de actie is dus opmerkelijk. "De werkgevers vinden het te vroeg, ze zeggen, we zijn nog aan het praten, misschien komen we nog ergens uit", zegt Waaijers. Deutsche Bahn had het eerder over "excessieve, onterechte en onnodige" acties. Lokale besturen, die in veel gevallen ook werkgever zijn, reageren ook gepikeerd, zegt Waaijers. "Dit is te vroeg, te groot, is hun kritiek. Zo verliest het concept staking aan waarde."

De actie zal ook gevolgen hebben voor het internationale verkeer. Wie vandaag met de trein of het vliegtuig naar Duitsland moet, kan maar best zijn voorzorgen nemen.