Van films tot voetbalmatchen: 7 procent van Belgische bestuurders kijkt video's achter het stuur

"Ik kijk series tijdens het rijden. Friends, bijvoorbeeld. Ik luister voornamelijk." Dat vertelt een autobestuurder aan het Franstalige nieuwsmedium Sudinfo. En hij is niet de enige. In België geeft 7 procent van de bestuurders toe maandelijks minstens één video te kijken achter het stuur. Dat schrijft Sudinfo op basis van een onderzoek van het Verkeersinstituut Vias. Het kan dan gaan over films, series of sportwedstrijden.