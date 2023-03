Vingerscan wint aan populariteit in Antwerpse haven om drugstrafiek in te dijken

Nadat begin dit jaar MPET, dat drie kwart van de containertrafiek afhandelt in het Deurganckdok in de Antwerpse haven, de nieuwe technologie in gebruik had genomen, is nu ook DP World op het systeem overgeschakeld. Vrachtwagenchauffeurs kunnen enkel hun lading ophalen wanneer ze hun vinger scannen. Dat is veiliger dan werken met pincodes. Die kunnen gemakkelijk worden doorgegeven.