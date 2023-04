Nieuwe website met vacatures moet inwoners van Aalst overtuigen om in eigen regio te werken

Werkgeversorganisatie VOKA lanceert, samen met de stad Aalst, een nieuwe website met daarop alle openstaande vacatures uit de ruime regio rond Aalst. Inwoners uit Aalst kiezen nu nog vaak voor een job in steden als Gent of Brussel. Met de website hoopt VOKA mensen te overtuigen om vaker te solliciteren voor jobs in hun eigen regio.