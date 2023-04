Voormalig wielrenner Patrick Sercu krijgt eigen dreef in Izegem dicht bij vroegere woonst

De Patrick Sercudreef is een zijstraat van de Dirk Martenslaan. De straat zorgt voor verbinding met een nieuwe woonzone. "In Izegem komen er niet veel straten meer bij, dus nu we de kans kregen, wilden we echt een straat naar Patrick Sercu vernoemen", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

De burgemeester is dan ook serieus onder de indruk van de prestaties van Sercu. "Zelf ben ik te jong om zijn fantastische wielercarrière van Patrick te hebben meegemaakt, maar ik ben nogal zot van de koers. Daardoor lees ik veel over de sport en over de vele grote kampioenen die Vlaanderen heeft voortbracht. Patrick Sercu is er daar één van."