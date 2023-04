Vrijwilligers verzamelen vijf ton afval langs kustlijn tijdens Eneco Clean Beach Cup

Op 26 locaties in België en Nederland kwamen afgelopen zondag 3.220 vrijwilligers samen om de kustlijn schoon te maken tijdens de Eneco Clean Beach Cup. De actie is nodig om dieren op het strand en in zee te beschermen. Het afval kan ervoor zorgen dat het spijsverteringsstelsel van vogels en vissen blokkeert. Daarnaast raken jaarlijks heel wat zeehonden verstrikt in plastic of kapotte visnetten.

In totaal werd vijf ton afval ingezameld, 2,9 in België en 2,1 in Nederland. "Dat is vijf ton te veel", zegt bezieler Sven Fransen. "We ruimen het strand op, omdat we de zee niet kunnen opruimen. Op die manier willen we aantonen dat er een oplossing moet komen voor het afval in de oceanen. Ik hoop dat mensen vandaag de impact van plastic hebben gezien en daardoor bewustere keuzes gaan maken."