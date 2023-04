Wachtebeke en Lochristi moeten 17 straatnamen veranderen door fusie

Beide gemeenten hebben grondig bestudeerd welke straten van naam zullen veranderen. "We hebben daarvoor objectieve criteria gebruikt", gaat de burgemeester door. "Om te beginnen, hebben we gekeken naar het aantal inwoners in die straat. De straat met de meeste inwoners, mag de naam behouden, omdat er dan minder mensen hun adres moeten wijzigen. Vervolgens hebben we gekeken naar het aantal handelszaken in de straat. De straat met de meeste handelszaken, behoudt de naam, want voor een handelszaak is het veel ingrijpender om van adres te veranderen."



En zo moeten dus 14 straten in Wachtebeke van naam veranderen, en in Lochristi 3. Het gaat onder meer over de Kerkstraat, Molenstraat, Schoolstraat en de Stationsstraat. "Nu gaan we bekijken hoe we dat zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen", benadrukt burgemeester van Cronenburg. "We moeten zorgen dat de betrokken inwoners er zo weinig mogelijk last van ondervinden. We gaan hen dan ook heel nauw betrekken bij het hele proces, ook bij het zoeken naar een nieuwe straatnaam. We hebben nog tijd tot eind volgend jaar, dus dat komt zeker in orde."