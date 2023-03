Wegbeheerder plaatst knipperlicht aan gevaarlijk kruispunt in Gent om dodehoekongevallen te vermijden

De wegbeheerder AWV voert ook een onderzoek uit om het hele kruispunt aan te pakken en conflictvrij te maken. "Er zijn extra lichten voor nodig. Om dat mogelijk te maken komt er een studie waar er nieuwe verkeerslichtpalen kunnen komen. Er is echter weinig ruimte, dus er wordt gedacht aan boogpalen, portieken of zelfs pijllichten boven de rijstroken. Er wordt ook bekeken of de palen van de tramlijn gebruikt kunnen worden", zegt schepen Watteuw. Een timing voor die aanpassingen is er nog niet.