Wegenwerken Wetteren gaan volgende fase in: "Hou rekening met omleidingen en eenrichtingsverkeer"

En dat zal nog altijd heel wat hinder met zich meebrengen. "De aansluiting met de Massemsesteenweg wordt afgesloten, wat betekent dat er omleidingen zijn voor het gemotoriseerde verkeer, en dat in twee richtingen. In een aantal straten zal enkel nog eenrichtingsverkeer mogelijk zijn om sluipverkeer en overlast voor de omgeving te vermijden. Ook fietsers moeten een omleiding volgen. Voetgangers kunnen wel nog passeren. Die verkeerssituatie duurt tot in juni. Komende week gaan we daar nog uitgebreid over communiceren naar de bewoners toe."