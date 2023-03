Wereldrecord: "Kamp Waes"-deelnemer Matthieu Bonne: fietst 3.619,72 kilometer in 7 dagen tijd

Het ultieme doel was om het record naar 4.000 kilometer te verleggen, maar dat werd uiteindelijk 3.619,72 kilometer. “Er is te veel mis gelopen tijdens de week. Dingen die we niet hadden verwacht zoals modderstromen en hevige regenbuien."

We hadden de locatie speciaal uitgekozen omdat we dachten dat hier weinig wind en neerslag is, maar de natuur heb je niet in de hand. Als je daardoor niet kan doorfietsen, verlies je tijd waarin je anders kilometers kan rijden. Maar het doel was om het record te breken en dat is gelukt”, besluit Matthieu.