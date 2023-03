Koppel zeearenden ontsnapt uit Labiomista van kunstenaar Koen Vanmechelen in Genk

Zeearenden zijn heel grote roofvogels, die daarom ook vliegende deuren worden genoemd. Voor een van zijn kunstprojecten heeft Koen Vanmechelen er in Labiomista een kweekprogramma rond opgezet, maar afgelopen weekend kon het koppel zeearenden ontsnappen uit hun kooi.

"Een draadnet van hun kooi, bovenop het gebouw was losgekomen en is naar binnen gevallen, zo zijn de vogels kunnen ontsnappen", legt Vanmechelen uit. "En dat is op een hoogte van 30 meter dus het was onmogelijk om snel in te grijpen."

Koen Vanmechelen hoopt dat de zeearenden in de buurt blijven en gevangen kunnen worden. Hij schakelde daarvoor de hulp in van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. "Het enige wat we kunnen doen is afwachten tot de dieren verzwakken", zegt Frederik Thoelen van Natuurhulpcentrum. "Ze hebben nooit in de natuur leren jagen en de kans is vrij groot dat ze dat ook niet kunnen. Als ze dan op tijd ontdekt worden, kunnen we ze vangen."