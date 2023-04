Zeldzame zwartbuikwespbij gespot in natuurgebied Mazenhoven in Maasmechelen

"Ik heb de zwartbuikwespbij in juli vorig jaar gespot in het natuurgebied Mazenhoven in Maasmechelen, in de winterbedding van de Maas", gaat Wielandts verder. "Daar zitten heel veel wilde bijen. Dat is een klein gebiedje, maar tot nu toe werden daar al 154 soorten gespot. Dat is evenveel als wat je normaal in een hele gemeente in Limburg kan vinden. Dus dat is echt een toplocatie voor wilde bijen."