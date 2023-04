Radio2 en Eén palmen Blankenberge in voor zes weken Zomerhit

Dit jaar trekt Zomerhit volledig naar die laatste badstad. "Na de geslaagde samenwerking in 2022, gaan we ook dit jaar op hetzelfde elan verder. Meer nog: "Zomerhit" en "Radio2 aan zee" komen in 2023 exclusief naar Blankenberge", vertelt burgemeester Björn Prasse. "Een hele zomer lang zullen inwoners en bezoekers in onze badstad kunnen genieten van de optredens, live-uitzendingen en opnames. Zet het maar met stip in je agenda: in juli en augustus moet je in Blankenberge zijn!”