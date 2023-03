39 doden bij brand in Mexicaans asielcentrum op grens met VS

De laatste tijd zijn er al vaker protesten en rellen geweest in de overbevolkte asielcentra. In oktober kwamen voornamelijk Venezolaanse migranten in opstand in een immigratiecentrum in Tijuana. Politie en de Nationale Garde. moesten tussenbeide komen. In november kwamen tientallen migranten in opstand in het grootste detentiecentrum in Tapachula in het zuiden, op de grens met Guatemala.

De grote frustratie onder migranten die vastzitten in Ciudad Juarez werd eerder deze maand duidelijk toen honderden voornamelijk Venezolaanse migranten zich te voet richting El Paso begaven. Ze deden dat na valse geruchten dat de Verenigde Staten hen zouden toelaten. De Amerikaanse politie moest hen terugdringen.

De voorbije jaren heeft Mexico onder druk van de Amerikaanse regering zijn inspanningen opgevoerd om de migratiestroom in te perken. De regering Biden kondigde begin dit jaar aan dat ze de migratiebeperkingen die dateren van onder president Trump zou uitbreiden. Cubaanse, Nicaraguaanse en Haïtiaanse migranten die illegaal de grens tussen de VS en Mexico oversteken, zouden sneller worden uitgewezen.

Tegelijkertijd werd aangekondigd dat de VS per maand tot 30.000 mensen uit die drie landen plus Venezuela zouden toelaten die met het vliegtuig komen. De maatregelen lijken voorlopig weinig immigranten op andere ideeën te brengen.