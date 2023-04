95 procent van alle Brugse hotels zitten volgeboekt: "De Ronde van Vlaanderen is van onschatbare waarde"

De kans dat je voor komend weekend nog een hotelkamer vindt in de Brugge, is heel klein. Dat komt door de start van de Ronde van Vlaanderen nu zondag. De renners vertrekken van op de Markt in Brugge en heel wat liefhebbers willen daarbij zijn, zo blijkt uit cijfers van vzw hotels Brugge. Ongeveer 95 procent van de Brugse hotels zitten nu al volledig vol.

"Die laatste kamers zullen zeker nog gevuld raken tegen dit weekend. Ik denk dat we naar een volledige bezetting zullen gaan", reageert de voorzitter van vzw hotels Brugge, Dimitri Thirion. " Heel wat mensen komen echt van heinde en verre af voor de wielerwedstrijd", gaat Dimitri verder. "De koers is tot ver buiten onze grenzen bekend. Maar er zitten ook toeristen bij die niet eens weten dat er een wedstrijd gepland staat."