"We zijn allemaal als vis begonnen": drie expo’s in Hasselt dompelen je onder in water

Het werk van Prouvost is een van de blikvangers in Z33, het Hasseltse huis voor actuele kunst, design en architectuur. Daar lopen drie tentoonstellingen over hetzelfde thema: water. Maar de vaarroutes zijn verschillend. “River of rebirth” is een kunstexpo die kijkt naar water als bron van verhalen. In “Format 2023” is werk te zien van jonge ontwerpers met pertinente ecologische vragen. “Healing water” gaat over het kalmerende effect van water. Alle drie zijn ze aantrekkelijk, zowel voor het oog als voor het oor.