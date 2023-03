Amerikaanse stad spant rechtszaak aan tegen Kia en Hyundai "omdat auto's te gemakkelijk gestolen werden"

Geen enkele fabrikant in de Verenigde Staten is daar een uitzondering op, denkt hij. “Je vindt het bij alle modellen: van de goedkoopste tot de duurste”, zegt hij. “Aan de Amerikaanse overheid is onlangs beloofd om hier paal en perk aan te stellen, dus het is wel degelijk een probleem dat rondgaat. Maar Kia heeft het hier wel zeer bont gemaakt.”

Europeanen die met een Kia of Hyundai rijden, zouden zich geen zorgen moeten maken. De twee producenten lieten weten dat de software in Europa verschilt van die in de Verenigde Staten.