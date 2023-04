Arsenaalsite in Gent krijgt binnenkort eerste bewoners: 3 daklozen nemen intrek in tiny house

Ooit moet de Arsenaalsite in Gentbrugge, een oude werkplaats van de NMBS, een bruisende stadswijk worden. Voor het zover is, krijgt de site een tijdelijke invulling, met cultuur en sport. En binnenkort wordt het ook de woonplaats van drie dak- en thuislozen. "Dat kunnen mensen zijn die op straat leven of couchsurfen bij vrienden", legt Gilles Guillaume van SAAMO Gent uit, een organisatie die kwetsbare bevolkingsgroepen helpt met hun zoektocht naar werk en huisvesting.

"We hebben een stukje open terrein gekregen op de Arsenaalsite waar we drie verschillende types wooneenheden plaatsen. Dat gaat van tiny houses tot een klassieke containerwoning. Zo willen we ook eens kijken welke manier van wonen door die doelgroep als het meest comfortabel of praktisch beschouwd wordt."