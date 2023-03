Antwerpse politie vindt geen bedreigingen tegen geschrapte Iftar voor holebi's, burgemeester De Wever haalt uit naar De Roma

"De politie vond nergens aanwijzingen voor bedreigingen of intimidatie", zegt De Wever op de Antwerpse gemeenteraad. "Als je spreekt over een negatieve sfeer, zoals de organisatoren doen, dan vindt de politie daar altijd online sporen van terug. Maar we vinden niets. We zien wel negatieve commentaren maar die behoren tot de vrijheid van meningsuiting."

"Ook al komen die commentaren vanuit een religieus of ander perspectief, die mensen hebben recht op hun mening. En ook al ben ik het persoonlijk grondig oneens met mensen die bedenkingen hebben bij een iftar voor mensen met een bepaalde seksuele geaardheid, zij hebben recht op een andere opinie. Dat is een aspect in het debat dat ik heb gemist. Maar bedreigingen of intimidatie vanuit religieuze of xenofobe hoek, hebben we niet gevonden."