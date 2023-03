Europese operatie tegen bende die voor 303 miljoen euro btw ontdook op luchthaven Luik

Ze zouden daarbij Belgische private douaneagentschappen en een aantal postbusbedrijven in verschillende EU-landen hebben gebruikt. De Belgische bedrijven verklaarden dat de goederen die door de luchthaven van Luik kwamen - zoals elektronica, speelgoed en accessoires - bestemd waren voor andere lidstaten zodat ze konden genieten van een btw-vrijstelling.

Om van die vrijstelling te kunnen genieten, maakten ze gebruik van postbusbedrijven in Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Polen en Spanje. In sommige gevallen maakten ze vermoedelijk ook gebruik van echte bedrijven, die daar niet van op de hoogte waren.

De ingevoerde goederen gingen uiteindelijk naar echte bedrijven in andere EU-landen of werden verkocht via onlineplatformen. De eindconsument betaalde weliswaar de volledige prijs voor het product, inclusief btw. Die btw was echter nooit aangegeven of aan een belastingautoriteit betaald, waardoor de goederen voor grote winsten konden verkocht worden, zegt het Europees parket.

Volgens het EPPO leidden die activiteiten tussen 2019 en 2022 tot minstens 303 miljoen euro aan ontdoken btw en 6,6 miljoen euro aan ontdoken douanerechten. Bij de vier opgepakte verdachten gaat het om twee directeurs, een boekhouder en een andere medewerker van de Belgische bedrijven waarnaar onderzoek wordt gevoerd.