Bijna 100 leerlingen van Scheppersinstituut in Wetteren krijgen opnieuw een eigen campus

De nieuwe campus zal wel in een veilige zone liggen. "Die komt er op het domein van de school zelf en zal ook een stuk groter zijn dan het pand waar ze nu les krijgen", zegt directeur Armand De Lepeleire. "Het pand waar de leerlingen nu les volgen is veel te klein. Ons nieuwe gebouw zal met 2.250 vierkante meter niet alleen een pak groter zijn. Het zal ook voorzien zijn van moderne labo's met alle meet- en regelapparatuur."

Het Scheppersinstituut zal bijna 2,5 miljoen euro neertellen voor de bouw van de nieuwe campus. "Dat is een grote kost, maar het is levensnoodzakelijk voor onze school. We staan bekend voor onze kwaliteit. Voor ons zevende specialisatiejaar komen ze zelfs vanuit West-Vlaanderen. Hopelijk kunnen we de nieuwe campus al in 2024 openen."