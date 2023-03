Kinesitherapeut die aan Parkinson lijdt, organiseert boksles voor lotgenoten in Evergem: “Het helpt ziekte vertragen”

"Boksen kan de ziekte niet genezen, maar het kan ze wel vertragen", vertelt Van Laere. Volgens haar hebben de lessen positieve gevolgen. "Je bent minder stijf, je kan sneller stappen en je slaapt beter. Sommige mensen zeggen zelfs dat ze na een boksles minder medicatie moeten nemen."

In Oost-Vlaanderen is de club in Evergem de eerste die lessen Parkiboks organiseert. In andere regio's in Vlaanderen zijn er ook al clubs die het doen. Je vindt er meer informatie over op de webiste: www.parkiboks.be.