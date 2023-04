Bouw van nieuw gemeenschapscentrum Stekene gestart "Theaterzaal, bibliotheek en polyvalente zaal" 

Er was heel wat volk aanwezig om de eerste steen te leggen van het gemeenschapscentrum in Stekene. "We hebben de tien Stekense adviesraden gevraagd om elk een symbolische eerste steen neer te leggen", legt schepen van burgerparticipatie Gunter Van Campenhout (N-VA) uit. "Want zij dragen letterlijk hun steentje bij aan dit gebouw. In 2018 drukten zij al hun wens uit voor een nieuwe bibliotheek, theaterzaal en polyvalente zaal. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Tijdens het hele traject van de voorbereiding bleven ze ook betrokken, zowel wat betreft functies en invulling die het nieuwe gebouw zou hebben. Het is dan ook logisch dat zij hier ook nu van de partij zijn."