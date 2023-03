Herontdekt Brueghel-schilderij geveild voor 780.000 euro

Pieter Brueghel de Jonge werd in 1564 geboren in Brussel. Hij was de oudste zoon van de schilder Pieter Breugel de Oude en de broer van Jan Brueghel de Oude. De Jonge is vooral bekend voor zijn levendige dorpstaferelen. Hij schilderde regelmatig ook schilderijen geïnspireerd door het werk van zijn vader. "De boerenbruiloft" bijvoorbeeld dat in het Noordbrabants Museum (sic) in Den Bosch in Nederland hangt.