Bromfietser (17) zwaargewond na klap tegen auto in Mol

Rond 8.15 uur kwam een bromfietser tegen de zijflank van een auto terecht in de Bronstraat in Mol. Hij liep daarbij zware verwondingen op en werd naar het ziekenhuis in Geel gebracht. Het gaat om een jongen van 17 uit Mol. De bestuurder van de auto, een veertiger uit Mol, bleef ongedeerd.

De straat was een tijdje versperd, tot de voertuigen getakeld waren. Waarom het precies tot een botsing kwam, wordt nog onderzocht.